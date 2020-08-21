استبعد المرجع الديني محمد تقي المدرسي، الجمعة، تمكّن من وصفهم بـ"الأعداء" من "النيل من الأمة الإسلامية كلها"، عبر الاعتراف بـ"الكيان الصهيوني".
وأضاف أن "الإمة الإسلامية ستبقى تتحدى ما دامت متمسكةً بدعائمهاالراسخة، المتمثلة بالقرآن الكريم ومودة النبي وأهل بيته عليه وعليهم السلام،واحترام الكعبة المشرفة والمراقد المطهرة، والالتفاف حول العلماء الربانيين وهكذاوجود الخطباء المخلصون، حيث حافظت هذه الركائز على وحدة الأمة وكرامتها وذلك عبربالتمسك بهذه الدعائم والإستجابة لها".
وفي سياقٍ متصّل، بيّن المرجع المدرسي، أن "من أركان إستقلال الأمة،إعلامها الحر، ويمثّل المنبر الحسيني ذلك الإعلام المستقل في الأمة، الذي يعدّوريثاً لمنبر رسول الله وأمير المؤمنين، ومنبر الإمام زين العابدين في مسجد الشام، ومنبر السيدة زينب في الكوفة والشام، لأن هذا المنبر يحافظ على قيم القرآنومعارفه، وتحيي ذكر النبي وأهل بيته المظلومين، وتمنع الظالمين من طمس الحقائقبإعلامهم المزيّف".
كانت هذه تفاصيل خبر المرجع المدرسي: لا يمكنكم النيل من الأمة الإسلامية باعترافكم بالكيان الصهيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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