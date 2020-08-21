القبض على 'المخبر السري لداعش' في بادوش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القبض على "المخبر السري" لتنظيم "داعش" في بادوش بمحافظة نينوى.
وقال بيان للمديرية تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "بمعلومات استخبارية دقيقة وعملية نوعية استباقية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 وقوة من اللواء 92 وبامرة الفرقة اعلاه وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى من القبض على احد العناصر الارهابية الذي يعمل مخبرا سرياً للدواعش".
واشار البيان الى ان "المخبر كان يقوم بتزويد التنظيم باسماء منتسبي القوات الأمنية وارشادهم على أماكن تواجدهم قبل التحرير".
واشار البيان الى ان "المخبر كان يقوم بتزويد التنظيم باسماء منتسبي القوات الأمنية وارشادهم على أماكن تواجدهم قبل التحرير".
واوضح ان "المخبر كان من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".
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