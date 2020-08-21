بالفيديو: المواكب الحسينية تلزم نفسها باجراءات الوقاية





اصحاب المواكب الحسينية عادوا هذا العام لافتتاح مواكبهم لكن باجراءات وقائية مشددة بعدم اقامة مجالس العزاء والابتعاد عن التجمعات قدر المستطاع، مع مضايقات من الاجهزة الامنية لاغلاق مواكبهم كما اكد اصحاب هذه المواكب. مع بدء السنة الهجرية تستعد المواكب الحسينية لاحياء ذكرى العاشر من محرم، فشوارع بغداد ارتسمت بالرايات واجوائها غطاه الحزن وسط استمرار جائحة كورونا التي تسببت بتغيير تفاصيل اداء هذه الشعائر من خلال الالتزام باجراءات الوقاية الصحية.اصحاب المواكب الحسينية عادوا هذا العام لافتتاح مواكبهم لكن باجراءات وقائية مشددة بعدم اقامة مجالس العزاء والابتعاد عن التجمعات قدر المستطاع، مع مضايقات من الاجهزة الامنية لاغلاق مواكبهم كما اكد اصحاب هذه المواكب. ورغم المناشدات من قبل الجهات الصحية والامنية بمنع مظاهر التجمعات وعدم اقامة المجالس الحسينية وتاكيد المرجعية على ذلك، الا ان العديد من اصحاب المواكب نصبوا الخيام والتكيات مع التاكيد على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.



التقرير الكامل متوفر في الفيديو المرفق أعلاه.

التقرير الكامل متوفر في الفيديو المرفق أعلاه.

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