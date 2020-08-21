بالفيديو: زيارة الكاظمي الى واشنطن تحت المجهر المحلي والاقليمي

لا تزال الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي لوفد رئيس الحكومة قائمة حتى اللحظة في واشنطن، ملفات عديدة منها سياسية واخرى اقتصادية وضعت على طاولة الحوار، حيث استقبلت الإدارة الأميركية الكاظمي في أول زيارة له إلى واشنطن، بإعلان حزمة مساعدات تتجاوز المئتي مليون دولار.من جانب اخر فأن الحلفاء والمتنافسين من الدول يراقبون تطورات هذه الزيارة عن كثب، حيث أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اثناء جولته الى اميركا، بحث خلاله الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها.

فيما كشف مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء جانباً من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة ، تشير الى إن اولى التوقيعات بدأت بوزير المالية علي علاوي الذي وقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل والتطوير الأميركية.



ووقع وزير النفط ثلاث مذكرات مع كل من: شركة شيفرون، وشركة هني ويل، وشركة بيكر هيوز. كما وقع وزير الكهرباء أيضاً، مذكرتي تفاهم مع شركة جي إي، وشركة ستير.

وبحسب المصادر فأن هذه الاتفاقيات التي ابرمت تثمل جزءاً مما سيتم توقيعه حتى نهاية الزيارة، وسط ترجيحات بإبرام العراق المزيد من التفاهمات خلال الزيارة المستمرة حتى اللحظة.

التقرير الكامل متوفر في الفيديو المرفق أعلاه.