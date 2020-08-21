قصص الناجين من "مذبحة المسجدين" بالمحكمة قبل النطق بالحكم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم المحكمة العليا في نيوزيلندا عقد جلسات استماع، الإثنين المقبل، للناجين من "مذبحة المسجدين" والتي راح ضحيتها 51 مسلما وفجرت حملة عالمية للتخلص من خطاب الكراهية عبر الإنترنت، في عام 2019.

ويستمع قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر إلى شهادات من 66 ناجيا من الهجوم وسيكون المتهم "برينتون تارانت" حاضرا على الأرجح في القاعة وسيسمح له بالكلام قبل إصدار الحكم بالعقوبة.



وقال القاضي إن أمرا صدر هذا الشهر يعطي المحكمة سلطات لمنع نشر شهادات الضحايا إذا اقتضت الحاجة وضمان عدم استخدامها للتسبب في المزيد من الأذى والضرر.

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ونفذ برينتون تارانت، وهو أسترالي مؤمن بتفوق العرق الأبيض، هجوما على مسلمين تجمعوا لصلاة الجمعة في مدينة كرايستشيرش في 15 مارس/ آذار من العام الماضي مستخدما بندقية نصف آلية وبث الهجوم مباشرة عبر فيسبوك.

وأقر تارانت بالذنب في كل التهم الموجهة إليه، والتي تتضمن 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي.

ويواجه تارانت حكما بالسجن المؤبد لمدة تصل إلى 17 عاما دون إطلاق سراح مشروط، لكن القاضي لديه صلاحية لاتخاذ قرار بسجنه دون إمكانية لإطلاق سراحه على الإطلاق بما يعني أنه قد يظل مسجونا لما بقي من عمره وهو حكم لم يسبق أن صدر مثله في نيوزيلندا.