إيران تحذر من سعي أمريكا لتفعيل العقوبات

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة إلى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ليس لها الحق في تفعيل إعادة العمل بكل العقوبات الدولية على إيران، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى رفض المسعى الأمريكي.
ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الخارجية قولها ”إن مندوب إيران سلم الخطاب لرئيس مجلس الأمن الدولي“.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال يوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب كلفه بالتحرك لتفعيل كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بمجلس الأمن في نيويورك يوم الخميس.
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