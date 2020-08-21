اخبار العالم

إيران تحذر من سعي أمريكا لتفعيل العقوبات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة إلى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ليس لها الحق في تفعيل إعادة العمل بكل العقوبات الدولية على إيران، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى رفض المسعى الأمريكي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الخارجية قولها ”إن مندوب إيران سلم الخطاب لرئيس مجلس الأمن الدولي“.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال يوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب كلفه بالتحرك لتفعيل كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بمجلس الأمن في نيويورك يوم الخميس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تحذر من سعي أمريكا لتفعيل العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا