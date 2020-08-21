«مرحلة قاتمة».. بايدن يقبل ترشيح الديمقراطيين له لخوض الانتخابات الرئاسبة الأمريكية

أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، قبوله رسمياً خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل مرشّحاً عن الحزب الديمقراطي، واعداً مواطنيه إذا ما انتخبوه رئيساً بطيّ صفحة “الخوف” و”الانقسامات” وبإنهاء “هذه المرحلة القاتمة” من تاريخ البلاد.

وقال بايدن في الليلة الختامية للمؤتمر الوطني لحزبه الديمقراطي صباح الجمعة إنّه “بشرف وتواضع كبيرين أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية”.

وأضاف صاحب الأعوام السبعة والسبعين “لا يخطئنّ أحد، باتّحادنا يمكننا تجاوز هذه المرحلة القاتمة في أميركا وسنفعل ذلك”.

وفي تغريدة له عبر تويتر قال بايدن إن الرئيس الأميركي “فشل في حمايتنا وحماية الولايات المتحدة وهذا لا تمكن مسامحته عليه”.

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كذلك وعد المرشّح أنه إذا ما انتخب إذا رئيساً بتطبيق استراتيجية وطنية لمكافحة فيروس كورونا اعتباراً من اليوم الأول لولايته.

وقال بايدن مخاطباً الناخبين الأميركيين “إذا أصبحت رئيسكم، سنطبّق منذ اليوم الأول الاستراتيجية الوطنية التي أعددتها منذ مارس، مشدّداً على أنّ فشل الرئيس دونالد ترامب في حماية مزيد من الأميركيين من الوباء الفتّاك “لا يغتفر”.

وقال بايدن إن الاقتصاد في الولايات المتحدة يتهاوى مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي الحالي، ومنافسه في الانتخابات الرئيسية الأميركية، دونالد ترامب "ليس لديه خطة".

ووعد بايدن، في الليلة الختامية للمؤتمر الوطني لحزبه الديموقراطي، بحماية جميع الأميركيين، وقال إن لديه خطة اقتصادية مخصصة للوظائف.

وأضاف قائلا "سنعيد بناء الاقتصاد مع التركيز على الوظائف وسنعلن عن استراتيجية وطنية لمكافحة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق هذه الاستراتيجية اعتبارا من اليوم الأول لولايته.