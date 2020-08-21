شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن عضو الكنيست عزمى بشارة.. جاسوس إسرائيلى مدلل من تميم بن حمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى عزمى بشارة عضو الكنيست الإسرائيلي السابق "بدلع" من تميم بن حمد أمير قطر، الذى يفتح له خزائن قطر، ليؤسس ما يروق له من منصات إعلامية تستهدف زعزعة الاستقرار بالدول العربية وتنفذ أجندة مغرضة، فمن هو عزمى بشارة الذى اصطفاه تميم بن حمد أمير قطر ليدير المنظومة الإعلامية القطرية.

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-يبلغ عزمى بشارةعاماً وولد بالناصرة وكان يطمح وهو شاب أن يكون عضوا بالكنيست.

- تحقق حلم الشاب الوصولى فى عام 1996 بدخول الكنيست عبر حزب التجمع.

- كان مدللا لدى الحكومة الإسرائيلية المتتابعة ولذلك حظى بعضوية الكنيست الاسرائيلى.

- أعوام 1999 و2003 و2006 كان بشارة أهم نائب لا يعارض إسرائيل.

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-بل كان عضواً بارزاً فى لجنة الدستور والقانون التى تضع قوانين الدولة لإسرائيل.

-مؤخرا ظهر شخصيات إعلامية إخوانية على رأسهم محمد ناصر يؤكدون أن عزمى بشارة جاسوس إسرائيل والأمير القطرى ينفق عليه.

-فى عام 2007 قرر ترك إسرائيل للعيش خارجها بزعم أنه مطارد فلم يجد أفضل من الدوحة ملجأ له ليمد حبل الوصال بين تل أبيب والدوحة.

- عام 2010 كان يطل عبر الجزيرة القطرية ليحرض الشعوب العربية بمظاهرات ضد الحكام العرب

-فى عام 2011 وفى أعقاب مظاهرات تونس ثم مصر عين مستشاراً خاصا للأسرة الحاكمة في قطر.

- فى 2017 عقب المقاطعة العربية أوصى قطر باستيراد السلع الغذائية من إسرائيل.