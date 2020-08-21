شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: إعلان نتيجة الشيوخ من ماسبيرو يؤكد التناغم بين مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ من مبنى ماسبيرو يعد خطوة جيدة ستحسب للهيئات الإعلامية و خاصة الهيئة الوطنية للإعلام فى ظل ما تمتلكه من مقومات إعلامية لوجستيه ، مضيفا :" بداية قوية نهنئ عليها الهيئة الوطنية للإعلام و الهيئات الإعلامية".

و تابع طارق سعدة فى تصريحات لـ ”الخليج 365” :" المشهد كان مفرحا و نقل رسالة تعاون و تناغم بين مؤسسات الدولة لخدمة الصالح العام المصرى و الدولة المصرية".

وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد أعرب من قبل عن عظيم السعادة والفخر بقرار اختيار مبنى ماسبيرو العريق للإعلان منه - ولأول مرة – عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، تلك الانتخابات المهمة التى جرت لاختيار أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، لاستكمال البناء الديمقرطي، فى ظل ما نعيشه من عصر حرية وديمقراطية وبناء الدولة الحديثة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

Advertisements

ووجه زين التحية والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم على نجاح هذا العرس الديمقراطي الذى تمتع بحيادية ونزاهة وشفافية تامة وبذلت الوطنية للانتخابات جهوداً رائعة سواء تنظيمية أو إجراءات احترازية مُحكمة فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا ، وتزينت فعاليات الانتخابات بإقبال المصريين فى الداخل والخارج للإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري بما عكس الصورة الحضارية العريقة لمصرنا الحبيبية فكل الشكر والتقدير لكل من ساهم فى إنجاح هذه العملية الديمقراطية .

كما تقدم بخالص الشكر والتحية لكافة العاملين بالوطنية للإعلام من كافة أطقم عمل التغطية الإعلامية لجميع مراحل العملية الانتخابية لما بذلوه من جهد متميز وبمهنية واحترافية والتزامهم بكافة الضوابط والمعايير التى وضعتها الوطنية للانتخابات بمنتهى الشفافية والمصداقية ، حيث لم ترصد لجنة الرصد والمتابعة التى تم تشكيلها لمتابعة التغطية الإعلامية أيه ملاحظات على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام خلال تنفيذ التغطية الإعلامية للانتخابات، مقدما خالص التهنئة للأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشيوخ ومتمنياً لهم التوفيق فى أعمالهم بما يحقق مصلحه الوطن والمواطنين .