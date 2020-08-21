شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب وزارتى التربية والتعليم والمالية سرعة حل أزمة عجز المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التخطيط، والمالية بشأن عدم اتخاذ خطوات جادة لحل مشاكل العجز فى المعلمين والذى يصل تعداده إلى 320 ألف معلم على مستوى الجمهورية ويصل فى بعض التخصصات الأساسية إلى 40 % من الاحتياج مما يؤثر على جهود الدولة المبذولة فى تطوير التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتنفيذ البرامج والخطط الموضوعة.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن المعلم يعد عصب نجاح وتنفيذ تلك البرامج، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن مسابقة لحاجتها لسد العجز فى بعض التخصصات وتقدم لهذه المسابقة عشرات الآلاف منذ عام ولم يتم استكمال إجراءاتها نظرا لعدم توافر المخصصات المالية لتمويلها، ونظرا لأن التعليم يعد من أولويات اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية وتم إنفاق ما يزيد 25 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة لإنشاء وتوسعة المدارس على مستوى الجمهورية مما يستوجب توفير الجهاز الإدارى والفنى وإداريين ومعلمين، وتشغيل هذه المنشآت التى ته تسليمها فى بعض المحافظات منذ أكثر من عامين تعانى من العجز الصارخ، نظرا لعدم توافر المعلمين والإداريين.

يذكر أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبل بديوان عام الوزارة، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ لمناقشة خطة الاستعداد للعام الدراسى المقبل 2020/2021، مرحبا بالتعاون مع وزارة الصحة فى عدة مجالات كما قدم الشكر للدكتورة هالة زايد على التعاون الوثيق فى إدارة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية؛ حيث سخرت الدولة كل إمكانياتها للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب.