قادة دول "إيكواس" يطالبون بعودة الرئيس المالي

محمد اسماعيل - القاهرة - دكار - أ ش أ

دعا رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بإعادة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا لمنصب رئيس جمهورية "مالي" على الفور وفق الأحكام الدستورية.

وطالب قادة دول الغرب الأفريقي، في ختام قمة عبر الفيديو كونفرانس خصص للانقلاب الذي شهدته جمهورية مالي يوم الثلاثاء الماضي، بعودة إبراهيم بوبكر كيتا إلى السلطة، وأدانوا بشدة "محاولة الإطاحة بـرئيس الدولة المنتخب ديمقراطيًا من قبل الشعب المالي وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس المخلوع وجميع المسؤولين المعتقلين، وفقا لبيانهم.

وحمل قادة "إيكواس" منفذي الانقلاب مسؤولية سلامة وأمن الرئيس إبراهيما بوبكر كيتا والمسؤولين المعتقلين.

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كما أعلنوا في بيان بثته وكالة الانباء السنغالية الرسمية اليوم الجمعة تعليق مالي من "جميع هيئات صنع القرار في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأثر فوري، وفقًا للبروتوكول الإضافي بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد، حتى استعادة النظام الدستوري بشكل فعال".

وأعادوا التأكيد على "إغلاق جميع الحدود البرية والجوية ووقف جميع المعاملات المالية وجميع التدفقات الاقتصادية والتجارية بين الأعضاء ومالي، باستثناء الضروريات الأساسية والأدوية وغيرها. منتجات ومعدات مكافحة فيروس كورنا المستجد والمنتجات البترولية والكهرباء ".

ودعت "إيكواس" إلى "التنفيذ الفوري لمجموعة من العقوبات ضد مدبري الانقلاب العسكري وشركائهم والمتعاونين معهم".