محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء محمود ضياء الدين رئيس المدينة، بالتعاون مع مديرية الأمن، حملة لمتابعة مدى التزام المحلات بمواعيد الغلق المقررة.
أسفرت الحملة عن غلق 12 محلًا تجاريًا متنوعًا و4 أكشاك، لمخالفتها مواعيد الغلق المقررة رسميًا.
وفي السياق تمكن فريق مراقبة الأغذية في مديرية صحة بني سويف بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط 500 لتر لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي لاحتوائه على شوائب، وانبعاث رائحة كريهة منه، وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 16 منشأة تجارية وضبط مواد غذائية غير صالحة في بني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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