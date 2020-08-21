استئناف العمل بالعيادات الخارجية لمستشفى الزهور في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلن مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الجمعة، عن مباشرة واستئناف العمل بقسم العيادة الخارجية تحت إشراف دكتور على محسن حزة، مدير العيادات الخارجية، وذلك بعد توقفها بالتزامن مع جائحة كورونا.
وأشار في بيان له إلى أنه جرى تهيئة خيمة الانتظار أمام العيادة، وإعظادها بعدد مناسب من الكراسي حتى يتسنى للمريض الحصول على انتظار مناسب، مما يجنب التكدس داخل العيادات، وتوفير بيئة مناسبة للمريض والطبيب للحصول على خدمة طبية متكاملة.
وأكد أنه سيستمر العمل بكل قوة وإخلاص من كافة أقسام مستشفى الزهور والعمل يدا بيد بروح الفريق الواحد،من أجل حصول المريض على خدمته الطبية كاملة والحرص الكامل على صحته وسلامته.
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