ألمانيا/ تسجّل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ أفريل الماضي

سجلت ألمانيا في الساعات الـ 24 الماضية 1707 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ أفريل الماضي، وفق إحصاءات رسمية.

وترفع هذه الإحصاءات التي نشرها معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأوبئة، حصيلة الإصابات الإجمالية في ألمانيا منذ بدء انتشار الوباء إلى 228 ألفا و621.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات 10 حالات خلال يوم واحد، ليصبح الإجمالي 9253.

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وكالات