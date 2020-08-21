خارجية المكسيك: الدولة تحصل على ألفي جرعة من لقاح كورونا الروسي

أعلن وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد أن بلاده ستحصل على ألفي جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا لإجراء اختبارات المرحلة الثالثة عليه.

وقال إبرارد حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة "إنه خبر سار جدًا لأننا سنكسب بذلك الوقت ولن تتنظر النهاية (نتائج اختبارات المرحلة الثالثة في بلدان أخرى)".

وأكد أن أطباء في بلاده سيشاركون في اختبارات

المرحلة الثالثة على لقاحين صينيين ولقاحات أمريكية و(فرنسي- بريطاني) ولقاح "سبوتنيك V" الروسي المسجل في العالم كأول لقاح.وأشار إلى أن اللقاح الذي طورته شركة "جونسون آند جونسون" هو الأقرب الآن من هذه المرحلة وأن اختباراته ستنطلق في سبتمبر المقبل.وكان رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، قد صرح بأن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة للقاح الروسي.

وسجلت المكسيك 5792 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 537031 حالة، وبلغ العدد الكلي للوفيات الناجمة عن الفيروس 58481 حالة بعد تسجيل 707 وفيات جديدة.

أكدت الحكومة المكسيكية، يوم الخميس، بأن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة، معلنةً أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع ليبلغ 525733 حالة، وإجمالي الوفيات 57023.