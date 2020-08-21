اندلاع حريق ضخم داخل منجم فحم بالصين

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرون، اليوم الجمعة، بعد اندلاع حريق مفاجئ في منجم فحم بمقاطعة شاندونج شرقي الصين.

ذكرت سلطات المقاطعة في بيان أن 19 عاملًا كانوا موجودين عندما وقع الحادث في منجم "ليانجباوسي" للفحم.

ألغت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين، إلزام السكان بوضع الكمامات في الخارج، في تخفيف جديد للقواعد الرامية إلى منع انتشار

فيروس كورونا المستجد بعدما أعلنت المدينة عدم رصد إصابات جديدة على مدى 13 يومًا.

وبرغم تخفيف القواعد، فقد واصلت نسبة كبيرة من السكان وضع الكمامات في بكين اليوم الجمعة.

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وقال البعض إن الكمامة تجعلهم يشعرون بالأمان، بينما قال آخرون إن الضغوط الاجتماعية لوضع الكمامة كانت أحد

العوامل أيضًا.

ولأول مرة منذ عقود، تسببت الفيضانات في جنوب الصين في ارتفاع المياه من نهر اليانجتسي ووصولها إلى أصابع تمثال بوذا الشهير.

ويبلغ ارتفاع تمثال بوذا المنحوت العملاق 233 قدمًا (71 مترًا) والذي تم تصميمه منذ حوالي 1200 عام، وهو جزء من أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في مقاطعة سيتشوان الصينية.

وعادة ما يجلس التمثال بشكل مريح فوق مياه نهر اليانجتسي، والذي يعتبر ثالث أطول نهر في العالم، ويتجمع السياح هنا لرؤيه التمثال.