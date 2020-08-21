بسبب إيران.. أمريكا ترفض دعوة روسيا لاجتماع مجلس الأمن

أعلن ديمتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل الاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة تسعى إلى عرقلة دعوة روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الخطوات الأمريكية لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وكتب بوليانسكي على تويتر: "بعد التأكيد الباطل بأنهم أطلقوا عملية إعادة العقوبات، عارض زملاؤنا الأمريكيون عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث ما يحدث بشأن تطبيق القرار رقم 2231".

وأضاف وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية: "نأسف لأنهم

لا يحاولون فقط تضليل العالم بشأن الحق في بدء إعادة العقوبات، لكنهم يتجنبون أيضا مناقشة صادقة لهذه القضية.. وهو سلوك غير مناسب لدولة عظيمة".وكانت مصادر في مجلس الأمن الدولي قد أفادت في وقت سابق، بأن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن اليوم الجمعة من أجل مناقشة موضوع عزم الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات ضد إيران.وأكدت المصادر لوكالة "سبوتنيك" أن: "روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الجمعة بسبب الأحداث حول تنفيذ اتفاقية 2231".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد اجتمع مع رئيس مجلس الأمن الدولي وسلم شكوى بشأن عدم التزام إيران ببنود خطة العمل المشتركة الشاملة من أجل إعادة فرض العقوبات ضد إيران وفق القرار الأممي رقم 2231.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدعو المجتمع الدولي إلى التصدي لنوايا الولايات المتحدة استئناف عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.