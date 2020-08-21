68 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 68.898 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 983 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية .
وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.905.823 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 54.849 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت
وأعلنت وزارة الصحة الهندية، يوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2 مليون و836 ألفًا و925 حالة، وذلك عقب تسجيل 69 ألفًا و652 حالة إصابة جديدة.
وقالت الوزارة حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية إن حصيلة الوفيات
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 2 مليون و96 ألفًا و664 شخصًا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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