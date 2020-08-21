السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 6 دقائق

أعلنت قوات التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة نجران جنوبي السعودية.

وذكر التلفزيون الرسمي السعودي، اليوم الجمعة، أن قوات التحالف اعترضت صاروخا أطلقته جماعة الحوثي من اليمن باتجاه نجران.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، تركي المالكي، قد صرح أمس الخميس، بأن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة بدون طيار “مفخخة” في المنطقة الجنوبية، كما تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه منشآت مدينة بنجران.

يذكر أن التحالف بقيادة السعودية أعلن أمس الخميس أيضاً عن اعتراض واسقاط طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المملكة.

ويعيش اليمن صراعا منذ 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، وتصاعد القتال في مارس 2015 عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.