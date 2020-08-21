طائرة طبية غادرت ألمانيا لنقل المعارض الروسي أليكسي نافالني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

غادرت طائرة طبية صباح اليوم، ألمانيا لنقل المعارض الروسي أليكسي نافالني من مستشفى يعالج فيه في غرفة الإنعاش في سيبيريا، كما أعلنت وسائل إعلام ألمانية.

وأقلعت الطائرة من نورمبرغ عند الساعة 03,11 (01,11 ت غ).

وكان رئيس المنظمة غير الحكومية الألمانية “سينما فور بيس” التي قامت بعملية مماثلة لنقل إحدى أعضاء مجموعة “بوسي رايوت” المعارضة الروسية عام 2018، أكد “لوكالة فرانس برس” أن “المستشفى الخيري في برلين مستعد لاستقبال نافالني”.

ويرقد نافالني (44 عاما) حاليا في العناية المركزة بأحد مستشفيات سيبيريا، بعد أن احتسى كوبا من الشاي في مقهى بمطار تومسك، قالت المتحدثة باسمه كيرا يارميش إنها تعتقد أن سما دُس فيه.

وذكرت يارميش في تصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن نافالني، بدأ يشعر بإعياء لدى عودته إلى موسكو من تومسك في سيبيريا بالطائرة صباح الأربعاء.

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ونقلت وكالة “إنترفاكس” للأنباء عن أصحاب المقهى قولهم إنهم يفحصون كاميرات المراقبة في محاولة لمعرفة ما حدث.

وأضافت: “نظن أن أليكسي تعرض للتسمم بشيء ما وضع في الشاي. هذا هو الشيء الوحيد الذي شربه هذا الصباح. يقول الأطباء إن السم تم امتصاصه بشكل أسرع من خلال السائل الساخن. أليكسي الآن فاقد الوعي”.

وقال أناتولي كالينيتشينكو، نائب مدير مستشفى أومسك حيث يعالج نافالني، إن “الأطباء يبذلون ما في وسعهم. إنهم يكافحون حقا لإنقاذ حياته”.

وأضاف الطبيب كالينيتشينكو إن “التسمم لأسباب طبيعية” هو واحد من تشخيصات عدة يتم النظر فيها فيما تُجرى الفحوص اللازمة.

ويشتبه أقارب المعارض نافالني والمقربون منه في أنه تعرض للتسميم عن عمد، لكن المتحدثة باسم نافالني لم تذكر من تعتقد أنه وراء تسميم الرجل، لكنها قالت إن الشرطة استُدعيت إلى المستشفى.