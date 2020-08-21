زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة سواحل إندونيسيا

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زلزال
ضرب زلزال قوته 6,9 درجات شرق إندونيسيا، وفق المعهد الأميركي للجيوفيزياء، لكن لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.
وأوضح المعهد أن الزلزال وقع على عمق أكثر من 600 كيلومتر وعلى مسافة 220 كيلومترا جنوب كاتابو في جزيرة سولاويزي، بينما ذكرت أنباء أن السكان شعروا به على بعد مئات الكيلومترات من مركزه.
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