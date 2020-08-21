البنك الدولي: فقر مدقع يتهدّد 100 مليون شخص إضافي بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

حذّر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من أنّ تداعيات فيروس كورونا تهدّد بدفع 100 مليون شخص إضافي حول العالم إلى وهدة الفقر المدقع.

وقال مالباس في مقابلة مع وكالة فرانس برس إنّ تقديرات المؤسسة المالية الدولية تشير إلى أنّ ما بين 70 و100 مليون شخص قد يقعون في الفقر المدقع و”هذا العدد يمكن أن يزداد” إذا تفاقم الوباء أو طال أمده، علماً بأنّ التقديرات السابقة للمؤسسة كانت تقف عند حدود 60 مليون شخص.

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وأضاف أنّ هذا “يحتّم” على الدائنين تخفيض ديون الدول الفقيرة، وسيجبر مزيداً من الدول على إعادة هيكلة ديونها.

وشدّد رئيس البنك الدولي على أنّ “المخاطر المتعلقّة بالديون عالية، ومن الضروري للبلدان الرازحة تحت الديون أن ترى الضوء في نهاية النفق حتى يتمكن مستثمرون جدد من القدوم إليها”.

وأضاف أنّ تمديد أجل السداد لن يكون كافياً، لأنّ الانكماش الاقتصادي يعني أنّ هذه الدول، التي تعاني أصلاً الأمرّين لتوفير شبكة أمان اجتماعي لمواطنيها، ستجد صعوبة في سداد هذه المستحقات.