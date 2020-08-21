بايدن يعد أمام حزبه “سينتهي زمن تملق الطغاة” إذا انتخب رئيسًا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2020 10:10 صباحًا

أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ليل أمس، قبوله رسميا خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل، مرشحا عن الحزب الديموقراطي، واعدا مواطنيه إذا ما انتخبوه رئيسا “بطي صفحة الخوف والانقسامات وإنهاء هذه المرحلة القاتمة في البلاد”.

وقال في الليلة الختامية للمؤتمر الوطني لحزبه الديموقراطي: “إنه بشرف وتواضع كبيرين أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ولا يخطئن أحد، باتحادنا يمكننا تجاوز هذه المرحلة القاتمة في أميركا وسنفعل ذلك”.

وشن المرشح الديموقراطي هجوما شرسا على خصمه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أنه في حال انتخابه رئيسا، ستقف الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها وسينتهي “زمن تملق الطغاة”.

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أضاف: “سأكون رئيسا متضامنا مع حلفائنا وأصدقائنا، وسأقول بوضوح لخصومنا إن زمن تملق الطغاة قد ولى”.

وتابع: “في عهد بايدن لن تغض أميركا النظر إذا وضعت روسيا مكافآت على رؤوس جنود أميركيين ولن تتسامح مع تدخل أجنبي في انتخاباتها”، واعدا “بالدفاع عن حقوق الإنسان والكرامة”.

وقال بايدن إن الاقتصاد في الولايات المتحدة يتهاوى مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي الحالي، ومنافسه في الانتخابات الرئيسية الأميركية، دونالد ترامب “ليس لديه خطة”.

ووعد بايدن، في الليلة الختامية للمؤتمر الوطني لحزبه الديموقراطي، بحماية جميع الأميركيين، وقال إن لديه خطة اقتصادية مخصصة للوظائف.

وأضاف قائلا “سنعيد بناء الاقتصاد مع التركيز على الوظائف وسنعلن عن استراتيجية وطنية لمكافحة فيروس كورونا”، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق هذه الاستراتيجية اعتبارا من اليوم الأول لولايته.