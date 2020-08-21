كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل، اليوم الجمعة، إن زلزالا شدته 6.8 درجة وقع في بحر باندا قبالة إندونيسيا.

وأضاف المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل، أن الزلزال كان على عمق 640 كيلومترا، كما قدر المركز في السابق شدة الزلزال عند 6.6 درجة.

وضرب الأربعاء الماضي زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر إندونيسيا، وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان في جنوب جزيرة سومطرة وعلى عمق 15 كيلومترًا تحت سطح الأرض.