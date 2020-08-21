رقم قياسي في عدد حالات الشفاء ببني ملال.. 110 شخصا ينتصرون على فيروس كورونا!

أعلنت المديرية الجهوية للصحة ببني ملال، أمس الخميس، عن تسجيل حصيلة قياسية في عدد حالات الشفاء بجهة بني ملال والذي بلغ 110حالة أكدت التحاليل المخبرية شفائهم من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المديرية أن حالات الشفاء بجهة بني ملال خنيفرة بلغ 102 حالة خلال 24 ساعة الاخيرة ببني ملال و 8 حالات بأزيلال ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء الى657 سجلت الجهة حالة وفاة بإقليم خريبكة .

هذا وقد سجلت جهة بني ملال خنيفرة يومه الخميس 154 حالة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 توزعت 88 حالة بإقليم أزيلال و 24 حالة ببني ملال و 28 حالة بخريبكة و 14 حالة بخنيفرلترتفع الحصيلة الأجمالية الى 1761حالة مؤكدة .

وكانت الحكومة قد قررت اليوم الخميس، إغلاق المنافذ المؤدية لـ6 أحياء ببني ملال ، ابتداء من يومه الجمعة 21 غشت 2020 عند الثانية عشرة زوالا، وإغلاق الحمامات وصالونات الحلاقة والتجميل والقاعات والملاعب الرياضية، وإغلاق المراكز التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء، وإغلاق أسواق القرب على الساعة الثانية بعد الزوال، بالإضافة الى إغلاق المجمعات والمحلات التجارية والمقاهي والفضاءات العمومية (منتزهات، حدائق…) على الساعة السادسة مساء.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.