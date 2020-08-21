تطوان..سيارة إسعاف تصطدم بعمود للإنارة العمومية دون تسجيل إصابات-صورة

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اصطدمت سيارة إسعاف أمس الخميس، بتطوان، بعمود للإنارة العمومية، موجود في شارع محمد ابن اليزيد قرب مدرسة خالد ابن الوليد، دون تسجيل إصابات.
وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أن السائق فقد سيطرته على مقود سيارته، عندما كان متجها إلى مستشفى سانية الرمل، ما أدى إلى اصطدامه بعمود كهربائي وبعدها بشجرة، ما تسبب في أضرار جسيمة لهيكل السيارة.
عناصر الأمن والوقاية المدنية والسلطات المحلية، حلوا إلى عين المكان، وباشروا إجراءاتهم القانونية لتحديد ملابسات الحادث.
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