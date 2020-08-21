شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تسجل 7 وفيات و699 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت بلجيكا اليوم سبع حالات وفاة و699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 9976 حالة وفاة و80178 إصابة.

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