مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق قرب كابول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية وقع صباح اليوم، الجمعة، على شارع رقم 70 بالقرب من مفترق قرية كابول، عن مصرع سائق الدراجة النارية (عمره 50 عاما) وإصابة شخصين من مستقلي السيارة بجروح وصفت بأنها طفيفة.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، صباح اليوم، أنه "وصل بلاغ إلى نجمة داود الحمراء، حول، حادث طرق وقع بين سيارة ودراجة نارية على شارع 70 بالقرب من مفرق كابول، أسفر عن مصرع راكب الدراجة النارية (50 عامًا) بعد أن هرعت عليه طواقم الإسعاف لتقدم الإسعافات الأولية وبعد محاولات الإنعاش توفي الرجل. ومن ركاب السيارة أصيب اثنان بجروح طفيفة، وقدم الطاقم العلاج للمصابين في المكان".
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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