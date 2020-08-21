شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال شدته 6.9 درجة في بحر باندا قبالة إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

قال المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل إن زلزالا شدته 6.9 درجة وقع في بحر باندا قبالة إندونيسيا اليوم الجمعة، معدلا بالزيادة شدة الزلزال من 6.8 درجة سابقا.

وأضاف أن الزلزال كان على عمق 640 كيلومترا. كان المركز قد قدر في السابق شدة الزلزال عند 6.6 درجة.

وقال مرصد التحذير من موجات تسونامي في إندونيسيا إن الزلزال ليس قويا بما يكفي للتسبب في موجات عاتية.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" النشط زلزاليا في منطقة المحيط الهادي، وتعرضت في السابق لزلازل وموجات تسونامي مدمرة.