شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال شدته 6.9 درجة في بحر باندا قبالة إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف أن الزلزال كان على عمق 640 كيلومترا. كان المركز قد قدر في السابق شدة الزلزال عند 6.6 درجة.
وقال مرصد التحذير من موجات تسونامي في إندونيسيا إن الزلزال ليس قويا بما يكفي للتسبب في موجات عاتية.
وتقع إندونيسيا على "حزام النار" النشط زلزاليا في منطقة المحيط الهادي، وتعرضت في السابق لزلازل وموجات تسونامي مدمرة.
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