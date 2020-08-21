'سلّفني' تدخل الخدمة في دوائر أمنية جديدة

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تمت إضافة تشكيلات جديدة في وزارة الداخلية بخدمة سلفني التي يتم التقديم على هذه السلفة وبدون فوائد عن طريق الرابط الإلكتروني واستلامها فورا وبدقائق من اي مكان يتواجد فيه المنتسب".



ووفقاً للبيان فإن الدوائر المشمولة هي كل من:

مديرية جنسية وجوازات والاقامة بابل

مديرية احوال الكرخ

الادلة الجنائية بغداد

مديرية شرطة الطاقة

حرس الحدود بغداد المقر

وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والامن الاتحادي

الدفاع المدني بابل

مديرية مرور بابل

المعهد العالي للتطوير الامني

الدفاع المدني الكرخ

الدفاع المدني الرصافة

كلية الشرطة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.