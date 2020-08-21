المعارضة التركية تتأهب لانتخابات مبكرة "في أي وقت"

قال نائب برلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن التعليمات الصادرة لهم من رئيس الحزب، كمال قليجدار أوغلو، تدعوهم للاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة في أي وقت.

وأشار النائب البرلماني أركان آيدين إلى أن "التعليمات التي تأتي إلينا (أعضاء الحزب) تشدد على ضرورة الاستمرار في الإخلاص في العمل، والاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة في أي وقت".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها آيدين، نائب مدينة بورصة (غرب) عن الشعب الجمهوري، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

وتعيش تركيا على وقع سلسلة من الأزمات في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية منها، أسفرت عن تردي الأوضاع كافة، وازدياد معدلات الفقر والتضخم والبطالة.



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وأدى هذا التدهور إلى صدامات داخل الحزب الحاكم تمخض عنها تقديم العديد من أعضائه، بينهم قادة بارزون، استقالاتهم وتأسيس كيانات سياسية جديدة لمنافسة النظام.

ولعل أبرز من استقالوا عن الحزب، رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو الذي أسس حزب "المستقبل" المعارض، وكذلك علي باباجان، الذي أسس حزبه "الديمقراطية والتقدم".

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، يخشى الخسارة في أي انتخابات مبكرة على خلفية الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.

وكانت صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة قد قالت في تقرير لها الأسبوع الماضي إن كافة التطورات على الساحة السياسية للبلاد، وكذلك الأزمة الاقتصادية تعيد للأذهان الخسارة التي مني بها التحالف الحاكم عام 2001 بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.