 «ترامب»: سياسات «بايدن» ستزيد الضرائب وتدفع إلى ركود اقتصادي

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وقال ترامب خلال مقابلة مع شين هانتي على قناة فوكس نيوز "إنها انتخابات مزورة، الجميع يعرفها. ليس عليك حتى معرفة السياسة لتعرفها. إنهم يحاولون سرقة الانتخابات".
وقال الرئيس إنه شاهد الليلة السابقة لمؤتمر الديمقراطيين و"شاهد الكثير من الكراهية.. إنها كراهية هائلة".
وأضاف ترامب إنه سيراقب قبول جو بايدن ترشيح الحزب الديمقراطي له لخوض انتخابات الرئاسة ليلة الخميس، بينما زعم أن سياسات منافسه ستزيد الضرائب وتدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
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