ترامب محذرا الناخبين الأمريكيين: بايدن "أسوأ كابوس"

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/8/21 08:07 ص بتوقيت أبوظبي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطابه بولاية بنسلفانيا، إن منافسه جو بايدن سيكون "كابوسا" في حال وصل إلى السلطة، متّهما إيّاه بالتخلي عن العمال الأمريكيين.
وأوضح ترامب، أمام حشد قرب بلدة سكرانتون مسقط رأس جو بايدن في قلب الولاية الانتخابية الرئيسية، أن المرشح الديمقراطي هو "أسوأ كابوس" يواجهونه.
وأضاف مهاجما بايدن،"لقد أمضى نصف القرن الماضي في واشنطن يبيع بلادنا ويسرق وظائفنا ويبيح لدول أخرى سرقة وظائفنا".
كما حذر ترامب الناخبين من أن منافسه سيرفع الضرائب ويفتح الحدود "للسماح بدخول العصابات العنيفة" وسيتخلّى عن العمال الأمريكيين.
وفي إشارة إلى عناوين حملة إعادة انتخابه، أكد ترامب أن تصاعد الجريمة في المدن الكبرى والاحتجاجات العنيفة ضد انتهاكات الشرطة ستلف البلاد في عهد بايدن.
وقال "إذا اردتم تصور حياتكم في ظل رئاسة بايدن، فكروا بالركام الذي ينبعث منه دخان الحرائق في مينيابوليس، والفوضى العنيفة في بورتلاند، والأرصفة الملطّخة بالدماء في شيكاغو، وتخيّلوا الفوضى تجتاح بلداتكم".
وسرد ترامب انجازاته من بناء جدار عند جزء من الحدود المكسيكية إلى التمويل العسكري والاحترام الدولي الأكبر للولايات المتحدة؛ ووصف ترامب الديمقراطيين بأنهم أشبه برواية بائسة.
وقال إنهم "يؤلبون أسرتك ضدك لتعبيرك عما يجول في رأسك، في حين يلقنون أطفالك وجهات نظر ملتوية حول العالم".
وأضاف "أنهم قادمون للسيطرة عليكم"، مؤكداً "أنا، نحن، كلنا الجدار الفاصل بين الحلم الأمريكي والجنون التام والدمار لأعظم دولة في تاريخ العالم".
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