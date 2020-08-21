شكرا لقرائتكم خبر عن فقيه دستورى يوضح إجراءات الطعن على نتائج مجلس الشيوخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنهى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم استقبال الطعون على قرار الهيئة بإعلان نتيجة الجولة الأولى، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن موعد تلقى الطعون.

وقال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى يومى الخميس والجمعة لتفصل فيه خلال 10 أيام لترسل الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات.

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وتابع فوزى: "وبحسب المادة 107 من الدستور فيجوز الطعن على صحة عضوية الأعضاء بعد ذلك أمام محكمة النقض خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، موضحا أنه حال الحكم ببطلان العضوية، فهى تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

وكان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتائج النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى جرت على مدار يومى 9 و10 أغسطس فى الخارج ويومى 11 و12 أغسطس فى الداخل والتى بلغت فيها نسبة المشاركة 14.23%. .

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن عدد الناخبين المقيدين فى انتخابات مجلس الشيوخ، 62 مليون و940 ألفا و165 ناخبا، بينما بلغ عدد الناخبين الحاضرين المشاركين فى التصويت 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا بنسبة مشاركة بلغت 14.23%، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 7 ملايين و577 ألفا و741 ناخبا بنسبة 84.585%، وبلغت أعداد الأصوات الباطلة مليون و381 ألفا و294 صوتا بنسبة 15.42%