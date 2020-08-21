شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا الصين»: لا إصابات محلية جديدة لليوم الخامس تواليا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الخامس على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية. ولم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.
وسجلت الصين أيضا 23 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض عليها ارتفاعا من 22 في اليوم السابق.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 20 أغسطس 84917 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.
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