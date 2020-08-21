شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في أمريكا اللاتينية تتجاوز 250 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

تجاوز عدد الوفيات في أمريكا اللاتينية جراء مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد 250 ألفا يوم أمس الخميس، مع استمرار تفشي الفيروس في المنطقة. وتجاوزت القارة هذا المستوى بعدما سجلت البرازيل 1204 حالات وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وسجلت المنطقة أكثر من 3000 حالة وفاة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوع الماضي. وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد الإصابات اليومية يواصل الارتفاع في بيرو وكولومبيا والأرجنتين. وتكافح البرازيل ثاني أكبر تفش للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث قتل الفيروس أكثر من 112 ألفا في أكبر دول أمريكا اللاتينية.

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