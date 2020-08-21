داعش يتبنى هجوما استهدف دورية روسية شرقي سوريا

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، مساء أمس الخميس، هجوماً بعبوة ناسفة استهدف قبل يومين دورية للجيش الروسي قرب مدينة دير الزور شرقي سوريا وأسفر عن مقتل جنرال وإصابة عسكريين آخرين بحروح.



وقالت "وكالة أعماق" الناطقة باسم التنظيم الإرهابي، في بيان تناقلته حسابات إرهابية على موقع تلغرام، إن "دورية للجيش الروسي وقعت في حقل ألغام زرعه مقاتلو داعش شرق مدينة السخنة (شرقي سوريا) ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة لواء وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة عليهم".

وكانت موسكو أعلنت مقتل أحد جنرالاتها في انفجار "عبوة ناسفة محلية الصنع" الثلاثاء لدى عبور قافلة روسية قرب دير الزور، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة عسكريين روسيين بجروح.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن العبوة انفجرت فيما كانت القافلة الروسية عائدة بعد عملية إنسانية قرب مدينة دير الزور، مما أسفر عن إصابة ثلاثة عسكريين بجروح، أحدهم "مستشار عسكري كبير برتبة جنرال" ما لبث أن توفي متأثراً بإصابته.

وينتشر آلاف الجنود الروس في أنحاء سوريا دعماً لقوات النظام.

وفي يوليو/تموز أصيب 3 جنود روس والعديد من الجنود الأتراك بجروح في محافظة إدلب عندما تعرضت دورية عسكرية مشتركة لانفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع.