وزير الداخلية الكويتي يعزل مدير جهاز أمن الدولة و7 ضباط على خلفية قضية التجسس

أعلن وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، مساء الخميس, عن عزل مدير عام جهاز أمن الدولة و7 ضباط آخرين على خلفية التسجيلات المسربة من الجهاز، والتي تعود لعام 2018، وذلك بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت الليلة الماضية.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية، بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيه : بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بإجراء تحقيق عاجل بشان تسجيلات مسربة من جهاز امن الدولة مساء امس تعود لسنة ٢٠١٨ فور العلم بها