شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف الخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية وفقا لقانون "الوطنية للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام، أهداف واختصاصات وموارد الهيئة والتى تهدف إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى والخدمات الهندسية المتعلقة بها.

وعرف القانون فى بابه الأول الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية بأنها هى المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر من قبل القرار رقم 365 لسنة 2020، بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة، حسين كمال عبد القادر زين. وتضمن القرار عضوية كل من:

1- المستشار/ محمد رجب خليل إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة.

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2- خالد محمد إبراهيم نوفل - ممثلا لوزارة المالية.

3- وليد زکریا على أحمد - ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

4- ريهام علی مصطفی کامل السهلى - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

5- جمال راجى عنايت إبراهيم - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

6- عمرو عبد الحميد حسن أحمد من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

7- سامى عبد السلام سعدون عبد المعطى - ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام .

8- هالة فاروق محمد حشیش - ممثلا لنقابة الإعلاميين.

ونصت (المادة الثانية)، على أن تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورة أربع سنوات.