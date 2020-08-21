شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العظيم المغربى.. المحامى الذى شارك فى تأسيس حزبى التجمع والناصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شغل عبد العظيم المغربى عدة مواقع فى الحركة النقابية المصرية، حيث ولد فى 11 ديسمبر 1937 فى قرية شباس الشهداء بمركز دسوق كفر الشيخ وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1962، كما شغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، حتى وفاته السبت الماضى عن عمر يناهز 83 عاما إثر أزمة صحية ألمت به مؤخرا.

وحاز عبد العظيم المغربى بعضوية مجلس نقابة المحامين سابقا ومقررا للجنة الحريات بها و شارك فى تأسيس منظمتى العربية والمصرية لحقوق الإنسان، وفى 11 يناير 2016 قرر المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب فى ختام اجتماعاته بتونس رفض الاستقالة التى تقدم بها عبد العظيم المغربى المحامى نائب الأمين العام، وجدد المكتب الدائم الثقة فى الراحل تقديرا لدوره التاريخى ونضاله الدؤوب على المستويين الوطنى والقومى وحرصا على الاستفادة من خبراته كعضو سابق بمجلس نقابة المحامين المصرية وعضو بالمكتب الدائم للاتحاد على مدى 25 عاما .

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بدأ الراحل بالانضمام لمنظمة الشباب الاشتراكى فى الستينات، ويعتبر أحد مؤسسى حزبى التجمع والناصرى وقيادى قومى وناصرى و عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة دسوق عن الحزب العربى الناصرى.

قرر رجائى عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بالتوافق مع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام ناصر الكريوين، إقامة حفل تأبين للراحل عبد العظيم المغربى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.