رئيس كولومبيا: فنزويلا تعتزم شراء صواريخ من إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إن فنزويلا تتفاوض مع إيران بشأن إمكانية شراء صواريخ من هناك.

وقال دوكي في تعليقات أعاد التليفزيون بثها إن "هناك مصلحة لديكتاتورية (الرئيس) نيكولاس مادورو لشراء صواريخ متوسطة وبعيدة المدى من خلال إيران".

وقال إن البلدين على اتصال بموجب تعليمات من وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، وقد تم تأكيد المعلومات من قبل "أجهزة استخباراتية ذات طابع دولي تعمل معنا".

ومن جانبها أعربت الحكومة الفنزويلية عن رفضها للاتهامات.

وقال وزير الخارجية خورخي أريزا إن دوكي هاجم فنزويلا من أجل صرف الانتباه عن مشكلة العنف في بلاده.

Advertisements

ونفى بادرينو أيضا عبر تويتر تلك الاتهامات، متهما دوكي بمحاولة تحويل الانتباه إلى فنزويلا مرة أخرى، حيث كانت المزاعم تستخدم كـ "شرك" وتستغل الوضع الجيوسياسي.

أكدت فنزويلا سابقا أن علاقتها الوثيقة بإيران ذات طبيعة سياسية وتجارية فقط.

يشار إلى أن كولومبيا، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع جارتها، هي من بين عشرات الدول التي اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو كرئيس مؤقت للبلاد.

ومع تزايد عزلتها الدولية، عززت فنزويلا علاقاتها مع إيران، مما ساعد على تخفيف نقص الوقود لديها.

وكرر دوكي اتهاماته السابقة بأن فنزويلا تدعم الجماعات المسلحة الكولومبية العاملة في المنطقة الحدودية، وقال إن كاراكاس تزودها بأسلحة قادمة من روسيا وبيلاروس.