إنقاذ حياة شاب تعرض للطعن في القلب ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نجح أطباء مستشفى السلام بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، في إنقاذ حياة شاب تعرض للطعن بسكين في القلب أصيب على اثره بنزيف حاد.

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى السلام شاب وهو يعاني من هبوط حاد بالدورة الدموية إثر جرح طعني نافذ بمنتصف الجهة اليسرى من الصدر، وجرى نقل المريض لغرفة العمليات، وإجراء جراحة طارئة لإستكشاف القلب وتبين إصابة البطين الأيسر من القلب مع إصابة الشريان التاجي الأيسر.

وجرى عمل إصلاح للبطين الأيسر وللشريان التاجي والسيطرة علي النزيف، ونقل المريض إلي العناية المركزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ​