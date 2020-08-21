اليوم.. مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف الحركة

محمد اسماعيل - القاهرة - تشهد مصر للطيران اليوم الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران الدولي في ١ يوليو الماضي؛ حيث تسير الشركة اليوم ٢١ أغسطس ٤٢ رحلة جوية مابين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من ٤٠٠٠ راكب.

وستكون الرحلات المسيرة اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى بيروت، لندن، أثينا، لارناكا، دوالا، باريس، إسطنبول، نيويورك، روما، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، جوبا، فيينا، ميونخ، بودابيست، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، البحرين، أربيل، ورحلتين جويتين إلى دبي و أبو ظبي وميلانو وبغداد.

كما تسير الشركة، ٣ رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلي الغردقة ورحلة داخلية واحدة إلى الأقصر، ورحلات استثنائية إلى كل من أبها، مسقط، كازابلانكا، المدينة المنورة و رحلتين جويتين إلي جدة، بخلاف ٥ رحلات شحن الجوي.​