التصريح بدفن جثة شاب توفي غرقًا في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

قررت النيابة العامة في دمياط، التصريح بدفن جثة شاب، في العقد الثالث من العمر، عقب انتشاله الخميس من مياه الترعة الشرقاوية بالقرب من كوبري المدينة في مركز فارسكور.

عثر عدد من الأهالي على جثمان شاب يطفو على مياه الترعة، وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، وجرى استدعاء رجال الإنقاذ لانتشاله.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث المركز، عن أن الجثة لشخص يدعى "محمد بركات"، يبلغ من العمر ٣٣ عامًا، مبلغ بغيابه قبل ثلاثة أيام، وأنه سقط في المياه بسبب غيبوبة سكر.

حرر المحضر القانوني، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فارسكور المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أصدرت قرارها المتقدم.