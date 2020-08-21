شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وفرار الآلاف من منازلهم بسبب حرائق غابات كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل
وتوفي أمس الأربعاء أحد عمال الكهرباء بينما كان يساعد رجال الإنقاذ في التصدي للحرائق حسبما أعلنته اليوم الشركة التي كان يعمل لديها بينما اضطر الآلاف لمغادرة منازلهم خوفا من الحرائق. وأكد حاكم الولاية غيفن نيوسوم أنه زار بعض مراكز الإخلاء اليوم للتحدث مع الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم بسبب حرائق الغابات. وأعلن الحاكم أول أمس الثلاثاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية بسبب الحرائق التي غالبا ما تجتاح كاليفورنيا خلال الصيف وتخلّف أضرارا مادية هائلة وخسائر في الأرواح أحيانا.
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