شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة قيادة مهمة فى حزب أردوغان بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس بلدية سامسون عن حزب العدالة والتنمية، أرسان أكصوي، إن عضو الحزب حسن أوزنلار، أحيل إلى مجلس التأديب بقرار من مجلس إدارة المحافظة مع طلب إقالته نهائيًّا، بسبب نشره تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تتفق مع مبادئ الحزب وسياساته.

وأشار أكصوي إلى أن مجلس التأديب الإقليمي قام بتقييم القضية في إطار التشريعات ذات الصلة، وقرر الطرد النهائي لعضو الحزب حسن أوزنلار، ووصف الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه ضمان لبقاء تركيا، قائلًا: «كلما كنا أقوى، كانت بلادنا أقوى»، حسبما ذكرت مواقع تركية معارضة

وأضاف: نود أن نذكّر مرة أخرى بأهمية تحالف الشعب.. ونريد أن نعلم أنه لن يتم التسامح مع أي خطاب أو عمل مخالف لروح التحالف.