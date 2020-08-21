شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفرق بين اختصاصات مجلسى "النواب" و"الشيوخ"؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد أول مجلس شيوخ للانعقاد فى غضون الخميس الأول من أكتوبر، وذلك عقب إتمام العملية الانتخابية لحسم تشكيله والذى يتكون من 300 عضو، وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتائج النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى جرت على مدار يومى 9 و10 أغسطس فى الخارج ويومى 11 و12 أغسطس فى الداخل والتى بلغت فيها نسبة المشاركة 14.23%.

وينتظر أن تجرى انتخابات الإعادة لتكون لأحد 6 سبتمبر والاثنين 7 سبتمبر المقبلين، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر يومى الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر 2020 على أن يتم إعلان النتيجة لجولة الإعادة فى موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر، ويأتى مجلس الشيوخ ليكون الغرفة الثانية للبرلمان.

ونرصد فى ذلك الاختصاصات بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ: اختصاصات مجلس النواب:

- التشريع

- إقرار المعاهدات والاتفاقات

- إقرار الخطة والموازنة

- الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

- مناقشة بيان رئيس الجمهورية

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- تعديل الدستور

- إقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ

بينما يختص مجلس الشيوخ ذات الطبيعة الاستشارية والأخد برأيه فى:

-اقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام.

- اقتراح تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وما يرتبط بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومنها المكملة للدستور المحالة من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يتصل بالسياسة العامة للدولة أو فى الشئون العربية أو الخارجية.