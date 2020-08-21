تهمة” إختلاس أموال المتبرعين” تلاحق المستشار السابق للرئيس الأمريكي ترامب

أعلنت المدعية العامة الفدرالية في مانهاتن، الخميس، توجيه التهمة رسميا إلى ستيف بانون، المستشار السابق لدونالد ترامب، باختلاس أموال قدمت لموقع لجمع التبرعات من أجل تمويل جدار وعد الرئيس الأمريكي ببنائه على الحدود مع المكسيك.

وأوضحت أودري ستراوس، في بيان، أن بانون، الذي كان من مهندسي حملة دونالد ترامب الانتخابية سنة 2016، متهم بـ”اختلاس أموال من مئات آلاف المتبرعين” مع ثلاثة مسؤولين آخرين عن موقع “نبني الجدار”، وباستخدام “مئات آلاف الدولارات” لتغطية “نفقات خاصة”.

وبدأت عمليات الاختلاس في دجنبر 2018، وفق المحققين، حيث أكد بانون وثلاثة مسؤولين آخرين للمتبرعين أن كامل الأموال التي يتم جمعها عبر الموقع ستخصص لبناء الجدار، لكنهم اختلسوا جزءا منها عبر منظمة غير ربحية وشركة وهمية، لا سيما عن طريق فواتير مزورة.

وتجاوزت قيمة التبرعات التي جمعها موقع “نبني الجدار” 25 مليون دولار، وفق المدعية العامة.