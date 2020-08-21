الاتحاد الأوروبي “يختار” حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

بلال نوالي – صحافي متدرب

عين الاتحاد الأوروبي الحكم الايطالي دانييلي أورساتو لقيادة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم الأحد 23 غشت.

وستجمع المباراة النهائية فريق بايرن ميونخ الألماني وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على أرضية ملعب خوسيه الفالادي بمدينة ليشبونة البرتغالية، وسيقودها الحكم الايطالي دانييلي اورساتو إبن 44 عاما لتكون المباراة النهائية القارية الأولى في مسيرته التحكيمية التي استهلها دوليا عام 2010.

Advertisements

واختار الاتحاد الأوروبي الإيطاليين لورنتسو مانيانيلي وأليساندرو جالاتيني لمساعدة مواطنهما أورساتو الذي سبق له قيادة مباراة باريس سان جرمان مع مانشستر يونايتد الإنكليزي في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة الموسم الماضي.

وقاد أورساتو ثماني مباريات في مسابقة دوري الأبطال هذا الموسم أبرزها ذهاب ثمن النهائي بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي في فبراير الماضي.

وكان أورساتو حكما رابعا في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” التي توج بلقبها تشيلسي الإنكليزي على مواطنه وجاره اللندني أرسنال الموسم الماضي.