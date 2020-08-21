إقليم شفشاون..عناصر القوات العمومية توقف شخصا حاول تهريب كميات من طائر الحسون

تمكنت عناصر من القوات العمومية، اليوم الخميس، بإقليم شفشاون، من توقيف مشتبه فيه، حاول تهريب كميات مهمة من “طائر الحسون” على مستوى إحدى غابات الجبهة.

وكشف مصدر عليم لـ”اليوم24″ أن المشتبه فيه ينحدر من “قرية با محمد” التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالجبهة.

وأكد المصدر ذاته، أن ظاهرة تهريب “طائر الحسون” باتت منتشرة، بكثرة في سلسلة جبال الريف، إذ أن عشرات الأشخاص يتجولون على متن دراجات نارية معظمها مجهولة تتوفر على صناديق يتم استعمالها في تهريب هذا الطائر.

ويقوم هؤلاء الأشخاص يبيع الطائر لأشخاص بشرق المملكة، ومن ثم يتم تهريبه إلى الجزائر بحيث يصل ثمن الطائر الواحد ما بين 500 درهم و 2000 درهم، ومن الجزائر هناك مقاولات تبيع الطائر إلى أوروبا الشرقية بحيث يعد هناك طائر ثمين.

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